Ястремська вчергове оновила свій особистий рекорд в рейтингу WTA

Опубліковано черговий рейтинг тенісисток WTA. Румунка Симона Халеп зберегла перший рядок. В іншому, в першій 10-ці відбулися деякі зміни. Возняцкі пропустила на друге місце Кербер. Світоліна і Плішкова втратили свої місця. З 10-ки випала Юлія Гергес, її замінила росіянка Дар'я Касаткіна.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію. Світоліна, яка обіграла Квітову на Підсумковому турнірі, опустилася на 7-е місце.

Також одну позицію втратила Леся Цуренко, яка тепер 27-а. Продовжує крокувати до першої 50-ки Даяна Ястремська. Вихід в півфінал турніру в Люксембурзі дозволив українці піднятися ще на 6 позицій. Тепер Даяна на 60-му місці в світі.

Невеликий стрибок зробила Ангеліна Калініна, яка в порівнянні з минулим тижнем поліпшила своє становище на 10 позицій.

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 24 вересня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 6921

2 (3). Анжелік Кербер (Німеччина) 5375

3 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 5086

4 (4). Наомі Осака (Японія) 4740

5 (7). Петра Квітова (Чехія) 4255

6 (8). Слоун Стівенс (США) 3943

7 (6). Еліна Світоліна (Україна) 3850

8 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) 3840

9 (10). Кікі Бертес (Нідерланди) 3710

10(14) Дарія Касаткіна (Росія) 3315

...

27 (26). Леся Цуренко (Україна) 1755

60 (66). Даяна Ястремська (Україна) 967

106 (106). Катерина Козлова (Україна) 577

108 (118). Ангеліна Калініна (Україна) 552

121 (123). Марта Костюк (Україна) 493

Нагадаємо, у стартовому матчі Підсумкового турніру WTA Світоліна у двох сетах перемогла Петру Квітову.

Після матчу з Квітовою, Світоліній стало зле на прес-конференції.

Джерело - Чемпіон.