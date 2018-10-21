Світоліна - Квітова: жахлива статистика українки

21 жовтня перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє перший матч на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

Суперницею українки стане чешка Петра Квітова.

До цього суперниці зустрічалися між собою 8 разів і лише одного разу Світоліній вдалося перемогти. Сталося це в далекому 2014 році в Цинциннаті. Слід зазначити, що це була перша гра між сьогоднішніми суперницями.

Наступні 7 зустрічей виграла Квітова, віддавши Еліні лише один сет.

Нагадаємо, що Світоліна потрапила до Білої групи, де крім Квітової, суперницями українки стануть - Каролін Возняцкі та Кароліна Плішкова.

BNP PARIBAS WTA Finals Singapore

Біла група

21 жовтня, 12:00

Петра Квітова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна)

Джерело - Чемпіон.