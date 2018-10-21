Світоліна - Квітова: жахлива статистика українки

21 жовтня перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє перший матч на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.
Суперницею українки стане чешка Петра Квітова.
До цього суперниці зустрічалися між собою 8 разів і лише одного разу Світоліній вдалося перемогти. Сталося це в далекому 2014 році в Цинциннаті. Слід зазначити, що це була перша гра між сьогоднішніми суперницями.
Наступні 7 зустрічей виграла Квітова, віддавши Еліні лише один сет.
Нагадаємо, що Світоліна потрапила до Білої групи, де крім Квітової, суперницями українки стануть - Каролін Возняцкі та Кароліна Плішкова.
BNP PARIBAS WTA Finals Singapore
Біла група
21 жовтня, 12:00
Петра Квітова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна)
Джерело - Чемпіон.