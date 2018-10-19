Стали відомі суперниці Світоліної на Підсумковому турнірі

У Сінгапурі відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA, де зіграють вісім найкращих тенісисток сезону. Серед них буде і українка Еліна Світоліна.
Про це повідомляє сайт організації.
Червона група: Анжелік Кербер (№1, Німеччина), Наомі Осака (№3, Японія), Cлоан Стівенс (№5, США), Кікі Бертенс (№8, Нідерланди).
Біла група: Каролін Возняцкі (№2, Данія), Петра Квітова (№4, Чехія), Еліна Світоліна (№6, Україна), Кароліна Плішкова (№7, Чехія).
Draw @WTAFinalsSG:— WTA Insider (@WTA_insider) 19 жовтня 2018 р.
Red Group
Angelique Kerber
Naomi Osaka
Sloane Stephens
Kiki Bertens
White Group
Caroline Wozniacki
Petra Kvitova
Elina Svitolina
Karolina Pliskova
Play begins on Sunday.
Діючою переможницею Підсумкового турніру є Каролін Возняцкі. Еліна Світоліна минулого року також кваліфікувалася на турнір, але вилетіла з групи, вигравши тільки один матч з трьох.
Нагадаємо, Світоліна в останній момент потрапила у Підсумковий турнір.
Світоліна провела перше тренування в Сінгапурі.
Джерело - twitter/WTA_insider.