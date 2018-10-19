Стали відомі суперниці Світоліної на Підсумковому турнірі

У Сінгапурі відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA, де зіграють вісім найкращих тенісисток сезону. Серед них буде і українка Еліна Світоліна.

Про це повідомляє сайт організації.

Червона група: Анжелік Кербер (№1, Німеччина), Наомі Осака (№3, Японія), Cлоан Стівенс (№5, США), Кікі Бертенс (№8, Нідерланди).

Біла група: Каролін Возняцкі (№2, Данія), Петра Квітова (№4, Чехія), Еліна Світоліна (№6, Україна), Кароліна Плішкова (№7, Чехія).

Draw @WTAFinalsSG:



Red Group

Angelique Kerber

Naomi Osaka

Sloane Stephens

Kiki Bertens



White Group

Caroline Wozniacki

Petra Kvitova

Elina Svitolina

Karolina Pliskova



Play begins on Sunday. — WTA Insider (@WTA_insider) 19 жовтня 2018 р.

Діючою переможницею Підсумкового турніру є Каролін Возняцкі. Еліна Світоліна минулого року також кваліфікувалася на турнір, але вилетіла з групи, вигравши тільки один матч з трьох.

Нагадаємо, Світоліна в останній момент потрапила у Підсумковий турнір.

Світоліна провела перше тренування в Сінгапурі.

Джерело - twitter/WTA_insider.