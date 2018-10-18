Ястремська вибила росіянку і вдруге поспіль зіграє в півфіналі WTA турніру

Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує безпрограшну серію.
Молода українка вдруге у своїй кар'єрі пробилася до півфіналу турніру серії WTA. У чвертьфіналі вона вибила представницю Росії Маргариту Гаспарян.
У двосетовому протистоянні українка здобула впевнену перемогу — 6:1, 6:4.
Суперниця нашої співвітчизниці тричі подала навиліт, коли українка зуміла це зробити лише одного разу. Також росіянка примудрилася припуститися чотирьох подвійних помилок, коли Ястремська зробила три.
BGL BNP Paribas Luxembourg Open - WTA International
Люксембург, Люксембург
Одиночний розряд, хард (зал)
Призовий фонд — $250,000
Даяна Ястремська — Маргарита Гаспарян 6:1, 6:4
Нагадаємо, Світоліна провела перше тренування у Сінгапурі.
А юна українка пробилася вперше до чвертьфіналу турніру ITF Juniors.
Джерело - Чемпіон.