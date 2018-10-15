Цуренко — аутсайдер матчу в Москві

Сьогодні, 15 жовтня, друга ракетка України Леся Цуренко зіграє на турнірі серії WTA Premier у Москві.

Суперницею українки стане росіянка Дар'я Касаткіна. Матч першого кола турніру розпочнеться орієнтовно о 20 годині за Києвом.

Букмекери не надто вірять у тріумф Цуренко в першому матчі. Букмекерська контора Фаворит оцінює її перемогу з коефіцієнтом 2.25. Водночас шанси на перемогу Касаткіной оцінюють з коефіцієнтом 1.60.

Нагадаємо, Цуренко пропустила турнір у Гонконзі. Але це їй не завадило піднятися на одну позицію в світовому рейтингу.

Джерело - Чемпіон.