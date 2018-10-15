Плішкова і Бертенс претендують на місце Світоліної в чемпіонській гонці

Еліна Світоліна вже ніяк не вплине на боротьбу за чемпіонську гонку.

Українка не отримала wild card на жоден з турнірів, тому Еліна лише змушена спостерігати за суперницями та надіятися на їх осічки.

На два останніх місця у підсумковому турнірі WTA претендують Кароліна Плішкова і Кікі Бертенс. Цього тижня вони виступають в Москві.

До вашої уваги турнірна таблиця чемпіонської гонки.

Porsche Race to Singapore

Рейтинг станом на 15 жовтня 2018 року

1. Симона Халеп 6921

2. Анжеліка Кербер 5375

3. Кароліна Возняцкі 5086

4. Наомі Осака 4740

5. Петра Квітова 4255

6. Слоун Стівенс 3943

7. Еліна Світоліна 3850

8. Кароліна Плішкова 3840

9. Кікі Бертенс 3710

Нагадаємо, Світоліна вилетіла з турніру в Гонконзі.

Натомість Ястремська переграла кривдницю Світоліної.

Також Світоліна втратила одну позицію в світовому рейтингу.

Джерело - Чемпіон.