Стаховський пробився у фінал Кваліфікації у Бельгії

Перша ракетка України Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації турніру АТР 250 у бельгійському Антверпені. У непростому матчі п'ятий номер посіву обіграв француза Кенні де Шеппер з рахунком 7:6 (7), 6:4.

Матч тривав 1 годину і 28 хвилин. За цей час українець 4 рази подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та реалізував 2 брейк-пойнти. Натомість, француз зробив 2 ейси, обійшовся без подвійних помилок і виграв 1 гейм на прийомі.

Таким чином, Стаховський вдруге цього сезону вийшов у фінал кваліфікації турніру АТР 250. Також українець тричі грав у другому колі відбору на турнірах АТР 1000, але тричі програвав.

У фіналі кваліфікації Антверпена Стаховський зустрінеться з канадцем Феліксом Оже-Альяссімом, який посідає 128 місце в рейтингу АТР.

Нагадаємо, Даяна Ястремська виграла перший професійний турнір у кар'єрі.

А Леся Цуренко все ж зіграє на турнірі в Москві.

Джерело - Чемпіон.