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Ястремська: змагання в Гонконзі — мої улюблені

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Ястремська: змагання в Гонконзі — мої улюблені

18-річна українка Даяна Ястремська дала емоційний коментар відразу після перемоги на турнірі WTA International у Гонконзі:

Її слова цитує Xsport.

"Я не знаю що сказати. Нарешті настав момент, коли я можу розслабитися після напруженого матчу і розіграшу. Якби не підтримка трибун, я б не змогла виграти цей непростий матч-поінт. Звичайно, я запам'ятаю цей турнір. Якщо мене запитають, де я здобула перший титул WTA, природно, я згадаю Гонконг. Впевнена, що тепер змагання тут — мої улюблені.

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На жаль, у мене немає можливості познайомитися з містом після турніру, тому що о 8 годині я вже лечу в інше місто (наступного тижня Ястремська виступить у Люксембурзі - ред.). Але наступного року, коли я приїду — побуваю у всіх відомих місцях і побачу всі пам'ятки", — сказала Ястремська.

Цей трофей став першим в кар'єрі Ястремської.

Також юна українка встановила національний рекорд.

Джерело - Xsport.

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