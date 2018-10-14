Букмекери не вірять у тріумф Ястремської

Сьогодні, 14 жовтня, українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє вперше у фіналі турніру серії WTA у Гонконзі.

Її суперницею стане кривдниця першої ракетки України Еліни Світоліної — Ван Цян.

Букмекери не вірять у тріумф нашої співвітчизниці. Так букмекерська контора Фаворит оцінює шанс Ястремської на перемогу з коефіцієнтом 3.55. А от тріумф китаянки вони оцінюють з коефіцієнтом 1.30.

Нагадаємо, матч Ястремська — Цян розпочнеться близько 11:00 за Києвом.

Після тріумфу в півфіналі Ястремська пообіцяла потішити публіку в фіналі.

Також Ястремська оновить персональний рекорд у рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.