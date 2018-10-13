Ястремська: Сподіваюся в фіналі потішити глядачів

102 ракетка світу Даяна Ястремська після виходу в фінал турніру в Гонконзі поділилася емоціями від матчу з Чжан Шуай.

Її слова наводить Xsport.

"Так я рада. Я дуже нервую. Це чудова гра. Я програвала 2:5 у першому сеті і навіть не очікувала, що у мене буде така підтримка. Але вболівальники допомогли мені. На вихід у фінал — я не очікувала. Завтра буде останній матч тут. Дуже сподіваюся потішити глядачів у фіналі", — сказала Ястремська.