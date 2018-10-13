Світоліна отримала wild card на турнір у Москві

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала wild card для участі у турнірах у Москві та Люксембургу.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
Таким чином, Світоліна зможе поборотися за участь у підсумковому турнірі WTA.
Пропуск двох фінальних турнірів сезону ставить під загрозу потрапляння українки на підсумковий турнір WTA. Наразі Світоліна в чемпіонському рейтингу займає 7-е місце, а на підсумковий турнір потраплять вісім учасниць.
Нагадаємо, Світоліна підтвердила, що більше не співпрацює з тренером Ніком Савіано.
Еліна Світоліна може не зіграти на підсумковому турнірі WTA.
Джерело - Офіційний сайт WTA.