Світоліна отримала wild card на турнір у Москві

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала wild card для участі у турнірах у Москві та Люксембургу.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Таким чином, Світоліна зможе поборотися за участь у підсумковому турнірі WTA.

Пропуск двох фінальних турнірів сезону ставить під загрозу потрапляння українки на підсумковий турнір WTA. Наразі Світоліна в чемпіонському рейтингу займає 7-е місце, а на підсумковий турнір потраплять вісім учасниць.

Нагадаємо, Світоліна підтвердила, що більше не співпрацює з тренером Ніком Савіано.

Еліна Світоліна може не зіграти на підсумковому турнірі WTA.

Джерело - Офіційний сайт WTA.