Світоліна може не зіграти на підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна зізналася, що поки не заявилася на жоден з турнірів, які відбудуться наступного тижня. Зараз після вильоту з турніру в Гонконзі їй необхідні очки для потрапляння на Підсумковий турнір в Сінгапурі.

Її слова наводить Xsport.

"Я не знаю, що там з wild card. Я запросила будь-який, але не впевнена, що його отримаю. Зараз у мене немає вибору. Я збираюся поговорити зі своєю командою, і розглянути всі варіанти", — заявила Світоліна.

Нагадаємо, зараз спортсменка веде боротьбу в чемпіонській гонці з потрапляння на змагання в Сінгапур.

Джерело - Xsport.