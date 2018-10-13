Світоліна підтвердила, що не працює з Савіано

Перша ракетка України після поразки на турнірі в Гонконзі підтвердила, що припинила співпрацю з тренером Ніком Савіано. До кінця сезону Еліна працюватиме під керівництвом Ендрю Белтса.

Її слова наводить сайт Xsport.

"Ендрю Беттлс знає мою гру. На мою думку, краще закінчити сезон з ним. Він зараз єдина людина в команді. Після закінчення сезону потрібно приймати чимало рішень", — зазначила Світоліна.

Нагадаємо, українка програла у чвертьфіналі турніру в Гонконзі.

Тепер Світоліній потрібно набирати очки, щоб гарантувати місце в фінальному турнірі в Сінгапурі.

Джерело - Xsport.