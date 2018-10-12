Світоліна та Ван не дограли матч через дощ

Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру в Гонконзі зустрічалася із китаянкою Ван Цян.

Та матч поки не судилося дограти. Наприкінці другого сету пішов рясний дощ. Поєдинок дограють вже 13 жовтня.

Щодо самого матчу, то українка демонструвала відверто слабку гру, про що свідчить поточний рахунок: 2:6 та 2:5 на користь Ван.

Раніше спортсменки зустрічалися тричі. У всіх зустрічах переможницею ставала українка.

Нагадаємо, Даяна Ястремська вперше у кар'єрі вийшла до півфіналу на турнірі серії WTA. Також Ястремська дізналася ім'я суперниці, з якою зіграє вже завтра.

Джерело - Чемпіон.