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Ястремська дізналася свою суперницю у півфіналі турніру в Гонконзі

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Ястремська дізналася свою суперницю у півфіналі турніру в Гонконзі

Стала відома суперниця українки Даяни Ястремської у півфіналі турніру в Гонконзі.

У матчі 1/4 фіналу китаянка Чжан Шуай в двох сетах переграла австралійку Дар'ю Гаврилову.

Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International

Гонконг, Китай 

Одиночний розряд, хард 

Призовий фонд — $500,000

Дар'я Гаврилова (Австралія) - Чжан Шуай (Китай) - 1:6, 3:6

Поєдинок 1/2 фіналу  між українкою і кититаянкою відбудеться завтра, 12 жовтня, о 8:00.

Нагадаємо, раніше Ястремська вперше вийшла в півфінал турніру WTA, в двох сетах обігравши Крістіну Кучова зі Словаччини.

Також, Світоліна зіграє у чвертьфіналі.

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