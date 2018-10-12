Ястремська вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла третій поєдинок на хардовому турнірі серії WTA International в Гонконзі. У чвертьфіналі українка у двох сетах переграла представницю Словаччини Крістіну Кучову.
Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International
Гонконг, Китай
Одиночний розряд, хард
Призовий фонд — $500,000
Даяна Ястремська (Україна) - Крістіна Кучова (Словаччина) - 7:6 (6), 6:2
В 1/2 фіналу Ястремська зіграє проти Дар'ї Гаврилової або Чжан Шуай.
Нагадаємо, Світоліна зіграє у чвертьфіналі.
Українка розповіла, як гратиме проти своєї суперниці.
Джерело - Чемпіон.