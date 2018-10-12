Ястремська вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла третій поєдинок на хардовому турнірі серії WTA International в Гонконзі. У чвертьфіналі українка у двох сетах переграла представницю Словаччини Крістіну Кучову.

Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International

Гонконг, Китай

Одиночний розряд, хард

Призовий фонд — $500,000

Даяна Ястремська (Україна) - Крістіна Кучова (Словаччина) - 7:6 (6), 6:2

В 1/2 фіналу Ястремська зіграє проти Дар'ї Гаврилової або Чжан Шуай.

Нагадаємо, Світоліна зіграє у чвертьфіналі.

Українка розповіла, як гратиме проти своєї суперниці.

Джерело - Чемпіон.