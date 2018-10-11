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Світоліна без проблем пройшла у третє коло турніру в Гонконзі

Сьогодні 16:35 397 0
Світоліна без проблем пройшла у третє коло турніру в Гонконзі

Еліна Світоілна у другому колі турніру Prudential Hong Kong Tennis Open серії WTA International зустрічалася з японкою Нао Хабіно.

Спортсменки вперше зустрілися на корті. Минулого року дівчата мали зіграти, проте тоді Еліна Світоліна знявся з гри ще до її початку.

Цього разу в Гонконзі для перемоги нашій тенісистці знадобилося 58 хвилин. У першому сеті Світоліна оформила три брейка. А в другій партії взяла два гейми на подачі суперниці. Хібіно виконала лише один брейк за матч.

У чвертьфіналі на українку чекає поєдинок проти 24-ї ракетки світу Ван Цян. Світоліна перегравала свою суперницю у попередніх трьох матчах.

Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International

Гонконг, Китай 

Одиночний розряд, хард 

Призовий фонд — $500,000

Еліна Світоліна — Нао Хибіно 6:0, 6:3

Нагадаємо, Ястремська пройшла до наступного раунду на турнірі в Китаї.

А Сергій Стаховский не зіграє на турнірі в Італії.

Джерело - Чемпіон.

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