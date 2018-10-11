Світоліна без проблем пройшла у третє коло турніру в Гонконзі

Еліна Світоілна у другому колі турніру Prudential Hong Kong Tennis Open серії WTA International зустрічалася з японкою Нао Хабіно.
Спортсменки вперше зустрілися на корті. Минулого року дівчата мали зіграти, проте тоді Еліна Світоліна знявся з гри ще до її початку.
Цього разу в Гонконзі для перемоги нашій тенісистці знадобилося 58 хвилин. У першому сеті Світоліна оформила три брейка. А в другій партії взяла два гейми на подачі суперниці. Хібіно виконала лише один брейк за матч.
У чвертьфіналі на українку чекає поєдинок проти 24-ї ракетки світу Ван Цян. Світоліна перегравала свою суперницю у попередніх трьох матчах.
Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International
Гонконг, Китай
Одиночний розряд, хард
Призовий фонд — $500,000
Еліна Світоліна — Нао Хибіно 6:0, 6:3
Нагадаємо, Ястремська пройшла до наступного раунду на турнірі в Китаї.
А Сергій Стаховский не зіграє на турнірі в Італії.
Джерело - Чемпіон.