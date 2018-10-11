Світоліна: проти Цян гратиму зі злістю

У чвертьфіналі турніру в Гонконзі Еліна Світоліна зіграє проти шостої сіяної китаянки Ван Цян. Українка розповіла, як гратиме проти своєї суперниці.

Її слова наводить Xsport.

"З приводу наступного поєдинку проти Ван Цян, то я пам'ятаю наш матч на US Open. Я добре грала, пробивала по м'ячу. Я грала з нею вже кілька разів, тому знаю, на що очікувати. Просто постараюся показати свою кращу гру і діятиму зі злістю, як я грала сьогодні. Думаю, це правильний шлях вперед", — сказала Світоліна.

У своєму матчі другого кола Ван Цян у двох сетах переграла американку Крістіну Макхейл.

Нагадаємо, окрім Світоліної до чвертьфіналу турніру в Гонконзі дійшла й інша українка Даяна Ястремська.

Джерело - Xsport.