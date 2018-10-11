Світоліна: Сінгапур надає мені екстрамотивації

Українська тенісистка Еліна Світоліна після виходу до чвертьфіналу турніру в Гонконзі розповіла про основну мотивацію на цих змаганнях.

Її слова наводить Xsport.

"Сінгапур надає мені екстрамотивації. Втім, я намагаюся про це не думати. Не хочу, щоб в моїй голові тримався цей тиск. Знаю, що він все одно є, але ще чотири гравці перебувають у такій же ситуації. Я просто намагаюся виходити на корт і грати так, як я хочу, а далі складеться як складеться", — сказала Світоліна.