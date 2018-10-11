Світоліна: Сьогодні я була дійсно зла

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна прокоментувала переконливу перемогу в матчі 1/8 фіналу турніру WTA International у Гонконзі над представницею Японії Нао Хібіни.
Її слова наводить Xsport.
"Не скажу, що відчула полегшення, це слово не передає всього сенсу. Проте, я щаслива, що змогла так закінчити матч. Я завершила гру дуже гідно. Це додасть мені впевненості на наступний поєдинок. Я домінувала від старту. Сьогодні я була дійсно зла, тому що триває боротьба в чемпіонській гонці. Насправді хочу туди потрапити. Мені потрібно показати свою найкращу гру", – зазначила Світоліна.
Нагадаємо, перша ракетка України пробилася у чвертьфінал турніру в Гонконзі.
Водночас до чвертьфіналу пробилася і Даяна Ястремська.
Джерело - Xsport.