Стаховський програв у першому раунді на турнірі в Італії

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг здолати італійця Сімоне Болеллі.
Стаховський вдруге поспіль програв італійцю. У минулому році Болеллі святкував перемогу над українським гравцем на "челленджері" в Нідерландах, де був сильнішим в трьохсетовому протистоянні.
Sparkasse Challenger.
Ортізеї, Італія
9 жовтня
Призовий фонд € 64,000
Сергій Стаховський - Сімоне Болеллі 6-7, 3-6
Нагадаємо, на Sparkasse Challenger Сергій Стаховський оформив путівку в парний чвертьфінал разом зі Словаком Лукашем Лацко.
Також, Світоліна з перемоги стартувала у Гонконзі.
Джерело - Чемпіон.