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Стаховський програв у першому раунді на турнірі в Італії

Сьогодні 08:14 191 0
Стаховський програв у першому раунді на турнірі в Італії

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг здолати італійця Сімоне Болеллі.

Стаховський вдруге поспіль програв італійцю. У минулому році Болеллі святкував перемогу над українським гравцем на "челленджері" в Нідерландах, де був сильнішим в трьохсетовому протистоянні.

Sparkasse Challenger.

Ортізеї, Італія

9 жовтня

Призовий фонд  € 64,000

Сергій Стаховський - Сімоне Болеллі 6-7, 3-6

Нагадаємо, на Sparkasse Challenger Сергій Стаховський оформив путівку в парний чвертьфінал разом зі Словаком Лукашем Лацко.

Також, Світоліна з перемоги стартувала у Гонконзі.

Джерело - Чемпіон.

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