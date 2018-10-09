Стаховський пробився до парного чвертьфіналу

Мій профіль

Українка Чорній стала чемпіонкою Олімпійських ігор

Сьогодні 08:10 816
Футболісти збірної Росії жорстоко побили водія відомої телеведучої. ВІДЕО
Сьогодні 13:47 1141
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця
Сьогодні 06:14 2727
Названі всі кандидати на Золотий м'яч - 2018
Вчора 22:15 11012
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?
Вчора 14:43 8165 4
ПриватБанк продасть Дніпро-Арену
Вчора 13:46 1304
Українські красуні-тенісистки відвідали вечірку в Гонконзі. ФОТО
Вчора 12:32 2080
Фол, який сколихнув світ: Неймар відреагував на інцидент між Тайсоном і Харатіним
Вчора 11:42 4713
Маліновський забив красень-гол у чемпіонаті Бельгії. ВІДЕО
Вчора 08:54 5744
Юнацькі Олімпійські ігри: в України перша медаль
Вчора 08:24 850
Навколо спорту
Блоги
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 13:33 984
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:14 2727
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря? Максим Буйдин
Вчора 14:43 8165 4
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО Phillip Hess
07.10.2018 16:32 2194
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту Phillip Hess
06.10.2018 19:10 1337
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО Bohdan Proskurov
05.10.2018 23:09 2144
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 17:46 2534 2
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО Максим Буйдин
05.10.2018 15:46 2380
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 14:05 8174
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.10.2018 12:08 1814 2
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram Андрій Твердохліб
05.10.2018 08:35 617
Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО
Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО Максим Буйдин
04.10.2018 08:00 2275
Шалений гол у матчі Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Шалений гол у матчі Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
04.10.2018 07:10 5179 1
Фантастичний гол Ракитича у ворота Тоттенгема. ВІДЕО
Фантастичний гол Ракитича у ворота Тоттенгема. ВІДЕО Максим Буйдин
03.10.2018 22:34 3976
Вчинок дня: Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми. ВІДЕО
Вчинок дня: Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми. ВІДЕО Максим Буйдин
03.10.2018 15:07 1100
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:15 Теніс Козлова не змогла дограти поєдинок на турнірі в Китаї 70
14:50 Футбол Футболістів збірної Росії затримала поліція 374
14:30 Теніс Стаховський пробився до парного чвертьфіналу 169
14:15 Футбол Дешам: У мене немає питань до Погба 152
13:50 Футбол Шахтар звернувся у ФФУ з проханням покарати Харатіна. ВІДЕО 568
13:47 Навколо спорту Футболісти збірної Росії жорстоко побили водія відомої телеведучої. ВІДЕО 1141
13:33 Блог Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО 984
13:31 ММА Мак-Грегор: Війна триває 390
13:15 Футбол Ще один лідер Реала може покинути клуб 976
12:58 Футбол Збірна України вилетіла на матч проти Італії. ФОТО 488
12:40 Футбол Найкращим гравцем вересня визнали лідера Карпат 607
12:23 Футбол Російські футболісти побили чиновників у кафе. ВІДЕО 1522
11:58 ММА Нурмагомедов піднявся на 2 місце у найпрестижнішому рейтингу UFC 871
11:40 Футбол Ярмоленко не зіграє проти Італії 923
11:23 Бокс Усик кинув виклик Джошуа. ВІДЕО 3320
10:59 Футбол Емері порадив Реалу бути терплячими 381
10:44 Футбол Бутко: У грі з чехами ми фаворити 292
10:27 Футбол У Динамо серйозні кадрові проблеми 2175
10:13 Футбол Грізманн: Золотий м'яч повинен отримати француз 368
09:56 Футбол Моурінью можуть покарати за лайку на камеру 482
09:46 Футбол Герега підтвердив бажання купити Карпати 1175
09:21 Футбол Лікар Шахтаря розповів про важкість травми Тайсона 1533
09:10 Футбол Агент Зідана: Ювентус - хороший варіант 262
08:49 Футбол Ювентус не повертатиме Погба 315
08:48 Футбол Маркевич: Суддя помилився і на користь Зорі, і на користь Шахтаря 1353

Стаховський пробився до парного чвертьфіналу

Сьогодні 14:30 169 0
Стаховський пробився до парного чвертьфіналу

Сергій Стаховський і Лукаш Лацко пробилися в парний чвертьфінал на турнірі в Італії.

Українсько-словацький дует в першому раунді обіграв німецьку пару Оскар Отте / Матс Мораінг.

Для перемоги Стаховського та Лацко знадобилося менше години.

Sparkasse Challenger - ATP Challenger Tour

Ортіз, Італія

Сергій Стаховський / Лукаш Лацко - Оскар Отте / Матс Мораінг 6-2, 7-5

Нагадаємо, українські красуні-тенісистки відвідали вечірку в Гонконзі.

Натомість Ястремська пройшла до наступного раунду в одиночному розряді.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()