Стаховський пробився до парного чвертьфіналу

Сергій Стаховський і Лукаш Лацко пробилися в парний чвертьфінал на турнірі в Італії.

Українсько-словацький дует в першому раунді обіграв німецьку пару Оскар Отте / Матс Мораінг.

Для перемоги Стаховського та Лацко знадобилося менше години.

Sparkasse Challenger - ATP Challenger Tour

Ортіз, Італія

Сергій Стаховський / Лукаш Лацко - Оскар Отте / Матс Мораінг 6-2, 7-5

Нагадаємо, українські красуні-тенісистки відвідали вечірку в Гонконзі.

Натомість Ястремська пройшла до наступного раунду в одиночному розряді.

Джерело - Чемпіон.