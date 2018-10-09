Стаховський пробився до парного чвертьфіналу

Сергій Стаховський і Лукаш Лацко пробилися в парний чвертьфінал на турнірі в Італії.
Українсько-словацький дует в першому раунді обіграв німецьку пару Оскар Отте / Матс Мораінг.
Для перемоги Стаховського та Лацко знадобилося менше години.
Sparkasse Challenger - ATP Challenger Tour
Ортіз, Італія
Сергій Стаховський / Лукаш Лацко - Оскар Отте / Матс Мораінг 6-2, 7-5
Нагадаємо, українські красуні-тенісистки відвідали вечірку в Гонконзі.
Натомість Ястремська пройшла до наступного раунду в одиночному розряді.
Джерело - Чемпіон.