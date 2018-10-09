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Світоліна з перемоги стартувала у Гонконзі

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Світоліна з перемоги стартувала у Гонконзі

Перша ракетка України Еліна Світоліна перервала свою серію з трьох поспіль поразок.

181-я ракетка світу Прісцилла Хон вперше вийшла на корт після змагань в Сеулі, де 20-річна австралійка дійшла до другого раунду.

У матчі в Гонконзі Світоліна першою вийшла вперед (3:1), потім програла гейм на своїй подачі, але далі виграла три гейми поспіль.

На старті другої партії дівчата обмінялися брейками. У восьмому геймі українка реалізувала прихований матчбол. Потім успішно завершила гру на своїй подачі.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане японка Нао Хібіни, яка посідає 125-у сходинку в рейтингу WTA. Минулого року дівчата мали зіграти в Куала-Лумпурі, але українка знялася з матчу ще до його початку.

Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International

Гонконг, Китай

Одиночний розряд, хард

Призовий фонд — $500,000

Перше коло

Еліна Світоліна — Прісцилла Хон 6:2, 6:3

Нагадаємо, востаннє Світоліна святкувала перемогу ще в третьому раунді Відкритого чемпіонату США наприкінці серпня.

Варто зазначити, що Даяна Ястремська теж пройшла до другого раунду.

Джерело - Чемпіон.

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