Світоліна з перемоги стартувала у Гонконзі

Перша ракетка України Еліна Світоліна перервала свою серію з трьох поспіль поразок.
181-я ракетка світу Прісцилла Хон вперше вийшла на корт після змагань в Сеулі, де 20-річна австралійка дійшла до другого раунду.
У матчі в Гонконзі Світоліна першою вийшла вперед (3:1), потім програла гейм на своїй подачі, але далі виграла три гейми поспіль.
На старті другої партії дівчата обмінялися брейками. У восьмому геймі українка реалізувала прихований матчбол. Потім успішно завершила гру на своїй подачі.
Наступною суперницею Еліни Світоліної стане японка Нао Хібіни, яка посідає 125-у сходинку в рейтингу WTA. Минулого року дівчата мали зіграти в Куала-Лумпурі, але українка знялася з матчу ще до його початку.
Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International
Гонконг, Китай
Одиночний розряд, хард
Призовий фонд — $500,000
Перше коло
Еліна Світоліна — Прісцилла Хон 6:2, 6:3
Нагадаємо, востаннє Світоліна святкувала перемогу ще в третьому раунді Відкритого чемпіонату США наприкінці серпня.
Варто зазначити, що Даяна Ястремська теж пройшла до другого раунду.
Джерело - Чемпіон.