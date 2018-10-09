Світоліна розповіла про перемогу над Хон

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Прісциллой Хон у першому раунді турніру в Гонконзі.
Її цитує офіційний сайт WTA.
"Присутній певний тиск, коли ти береш участь в подібному турнірі і ти одна з тих, хто виступає з високим номером посіву. Але я багато разів була в такій ситуації. Я можу показувати хороший теніс, проводити хороші матчі, тому я тут.
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Я дуже задоволена, що зуміла закінчити гру протягом двох сетів. Хон діяла агресивно на задній лінії. Головне, що перемогла у двох сетах і отримати невеликий відпочинок", — сказала Світоліна.
У наступному колі Світоліна зустрінеться з Нао Хібіни.
Джерело - WTA.