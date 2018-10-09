Світоліна розповіла про перемогу над Хон

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Прісциллой Хон у першому раунді турніру в Гонконзі.

Її цитує офіційний сайт WTA.

"Присутній певний тиск, коли ти береш участь в подібному турнірі і ти одна з тих, хто виступає з високим номером посіву. Але я багато разів була в такій ситуації. Я можу показувати хороший теніс, проводити хороші матчі, тому я тут.