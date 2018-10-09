Українські тенісистки вилетіли із парного турніру на юнацькій Олімпіаді

У чвертьфінальному матчі, який тривав дві години, Вікторія Дьома і Маргарита Білокінь у непоступливій боротьбі програли четвертим ракеткам змагань Юкі Найто і Нахо Сато з Японії — 5:7, 7:5, 8-10.

На тай-брейку український дует поступався японкам з рахунком 3-5, потім виграв чотири розіграші поспіль, однак не зміг втримати перевагу.

У червні 17-річні українки вже зустрічалися зі своїми ровесницями у другому колі юніорського Ролан Гаррос і також програли.

Сьогодні Дьома і Білоконь ще раз вийдуть на корти олімпійського турніру в рамках змішаного парного розряду.

Нагадаємо, Вікторія успішно стартувала в одиночному розряді, а Маргарита зазнала поразки.

Тим часом Світоліна перервала безвиграшну серію.

Джерело - Чемпіон.