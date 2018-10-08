Український дует тенісисток пройшов у чвертьфінал юнацької Олімпіади

У матчі першого кола на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі 17-річні Вікторія Дьома і Маргарита Білокінь переграли одноліток Тхасапорн Накло з Таїланду і новозеландку Валентину Іванов — 6:1, 6:3.
Суперницями наших тенісисток у чвертьфіналі стануть четверті сіяні Юкі Найто і Нахо Сато з Японії. На початку червня Дьома і Білоконь вже грали з японками на юніорському Ролан Гаррос і зазнали поразки у другому колі.
Вже сьогодні, 8 жовтня, Вікторія і Маргарита проведуть свої стартові матчі в одиночному розряді.
Youth Olympic Games - ITF Juniors Grade A
Буенос-Айрес, Аргентина
Ґрунт, парний розряд
Вікторія Дьома/Маргарита Білокінь — Тхасапорн Накло/Валентина Іванов 6:1, 6:3
Нагадаємо, Леся Цуренко не зіграє на турнірі в Гонконзі.
А українські тенісистки взяли участь у благодійній акції.
Джерело - Чемпіон.