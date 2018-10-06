Три українки зіграють на турнірі в Гонконзі

Три українки виступлять в основному раунді турніру серії WTA International у Гонконзі.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна посіяна під першим номером і на старті турніру зустрінеться з володаркою wild card австралійкою Прісциллою Гон.

27-й номер рейтингу WTA Леся Цуренко отримала п'ятий номер посіву і в першому раунді зустрінеться з китаянкою Чжен Сайсай. У 2014 році тенісистки зустрічалися між собою на ґрунтовому турнірі ITF у Словаччині. Тоді перемога дісталася українці.

110 ракетка світу Даяна Ястремська зіграє з переможницею кваліфікації, яка визначиться в неділю, 7 жовтня.

Відзначимо, що Цуренко і Ястремська можуть зустрітися між собою у другому колі змагань у Гонконзі.

Нагадаємо, Світоліній може знадобитися участь на турнірі в Москві, щоб потрапити у підсумковий турнір.

А екс-перша ракетка світу не зіграє на турнірі, замість неї виступить українка.

Джерело - Чемпіон.