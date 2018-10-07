Українські тенісистки взяли участь у благодійній грі. ФОТО

Напередодні турніру WTA в комплексі Victoria Park Tennis Stadium відбулася благодійна гра і відкриття фан-зони.

У Гонконзі відбувся Prudential Charity Tennis Challenge, учасниками якого стали місцеві знаменитості і спортсмени, а також тенісистки.

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Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко провели день на благодійному заході. Ще одна наша учасниця турніру Даяна Ястремська побувала на відкритті фан-зони для вболівальників.

Нагадаємо, Леся Цуренко не зіграє на турнірі у Гонконзі.

Джерело - ВТУ.