Стаховський зіграє на турнірі в Італії

Перша ракетка України Сергій Стаховський виступить на хардовому челенджері в Італії.

У першому раунді українець зіграє з господарем змагань Сімоне Болеллі.

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Минулого сезону спортсмени зустрічалися на ґрунтовому покритті, де сильнішим був італієць. Окрім цього чотири рази спортсмени грали на хардовому покритті й в очних зустрічах поки нічия.

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Одиночний розряд, хард

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Чергій Стаховський — Сімоне Болеллі

Нагадаємо, три українки зіграють на турнірі в Гонконзі.

Джерело - Чемпіон.