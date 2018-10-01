Костюк та Козлова позмагаються на Tianjin Open

Дві українки виступлять на турнірі WTA серії International в Тяньцзіні.

Катерина Козлова після півфіналу в Ташкенті виступить в основній сітці і на Tianjin Open. Натомість, 16-річна Марта Костюк після поразки в першому колі в Узбекистані розпочне з кваліфікації в Китаї.

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Жеребкування відбіркового етапу відбудеться п'ятого жовтня, а основного раунду — шостого. Матчі основного етапу триватимуть з 8 до 14 жовтня. Призовий фонд турніру становить 750 тисяч доларів, 163 з яких забере переможець.

Нагадаємо, Цуренко продовжить боротьбу на China Open.

Тим часом Світоліна мотивує себе після низки невдач.

Джерело - Чемпіон.