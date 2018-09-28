Ястремська вийшла у фінал кваліфікації на турнірі в Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла перший раунд кваліфікації на турнірі серії Premier Mandatory в Пекіні.

У стартовому матчі українка перемогла 25-річну румунку Ану Богдан.

У фіналі кваліфікації Ястремська зіграє проти першого номера посіву Айли Томлянович з Австралії.

China Open, WTA Premier Mandatory

Пекін, Китай

Кваліфікація, хард

Призовий фонд $8,285,274

Даяна Ястремська (Укрїана) - Ана Богдан (Румунія) - 6:2, 6:4

Нагадаємо, Козлова вийшла у півфінал турніру в Ташкенті.

Раніше, Козлова програла на турнірі в Чикаго.

Джерело - Чемпіон.