Козлова вийшла у півфінал турніру в Ташкенті

Катерина Козлова впевнено розібралася зі словачкою Анною Шмідловою в чвертьфіналі турніру WTA International в Ташкенті.
У першому сеті Козлова зробила два брейки, на що суперниця змогла відповісти лише одним. А в другому українка дозволила словачці взяти лише одну подачу. При рахунку 5:1 Катерина вийшла подавати на матч, але невдало, однак моментально взяла чужу подачу та виграла матч — 6:3, 6:2.
Tashkent Open - WTA International
Ташкент, Узбекистан
1/4 фіналу, хард
Призовий фонд $250,000
Катерина Козлова (Україна) — Анна Шмідлова (Словаччина) 6:3, 6:2
Джерело - Чемпіон.