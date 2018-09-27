Козлова вийшла у півфінал турніру в Ташкенті

Катерина Козлова впевнено розібралася зі словачкою Анною Шмідловою в чвертьфіналі турніру WTA International в Ташкенті.

У першому сеті Козлова зробила два брейки, на що суперниця змогла відповісти лише одним. А в другому українка дозволила словачці взяти лише одну подачу. При рахунку 5:1 Катерина вийшла подавати на матч, але невдало, однак моментально взяла чужу подачу та виграла матч — 6:3, 6:2.

Tashkent Open - WTA International

Ташкент, Узбекистан

1/4 фіналу, хард