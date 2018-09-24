Американська тенісистка, Серена Вільямс звинуватила свого тренера в брехні.

Про це повідомляє ukrnews24.net.

Тренер Вільямс Патрік Муратоглу зізнався, що давав підказки своїй підопічній на US Open, Серена жорстко відповіла.

"Я не розумію, про що він говорить. Я у нього питала: ніяких підказок не було. У нас немає і ніколи не було ніяких сигналів. Він каже, що жестикулював, давав мені вказівки ", - наводить слова Вільямс news.com з посиланням на The Project.