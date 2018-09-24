Американська тенісистка, Серена Вільямс звинуватила свого тренера в брехні.
Про це повідомляє ukrnews24.net.
Тренер Вільямс Патрік Муратоглу зізнався, що давав підказки своїй підопічній на US Open, Серена жорстко відповіла.
"Я не розумію, про що він говорить. Я у нього питала: ніяких підказок не було. У нас немає і ніколи не було ніяких сигналів. Він каже, що жестикулював, давав мені вказівки ", - наводить слова Вільямс news.com з посиланням на The Project.
Вона додала, що не бачить сенсу в тому, що тренер Муратоглу спотворює події фіналу US Open 2018 року.
Нагадаємо, Вільямс оштрафували за образу судді на US Open.
Також, художник, який створив карикатуру на Серену Вільямс, видалив аккаунт через погрози.
Джерело - ukrnews24.net.