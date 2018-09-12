Художник, який створив карикатуру на Серену Вільямс, видалив аккаунт через погрози.ФОТО

Художник-карикатурист Марк Найт з Австралії видалив свій Twitter-акаунт після численних погроз у фізичній розправі і звинувачень у расизмі.

Про це повідомляє Herald Sun.

На карикатурі зображена розлючена Вільямс у фіналі US Open, а також суддя, який каже японці Наомі Осаці: "Ти можеш просто дозволити їй перемогти?"

У свою чергу видання заступилося за свого працівника.

"У чемпіонки була істерика прямо на корті, і саме на це вказує карикатура Марка. Він не збирався загострювати свою увагу ні на кольорі шкіри, ні на поле тенісистки ", - відповіли в керівництві видання.

Раніше повідомлялося, що Серену Вільямс оштрафували за образу судді у фіналі US Open.

Також, Вільямс хоче ще дітей.

Джерело - journalist.today.