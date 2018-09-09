Вільямс оштрафували за образу судді на US Open

Американку Серену Вільямс оштрафували на $17 тис за неспортивну поведінку у фіналі US Open.

Про це повідомляє AP.

36-річна американська тенісистка була оштрафована за три порушення під час фінального матчу US Open проти японки Наомі Осаки.

Вільямс отримала штраф за підказку від тренера, жбурнула ракетку в корт, за що отримала штрафне очко, а потім образила суддю, назвавши його злодієм та брехуном.

За вихід до фіналу US Open Серена Вільямс отримала $1,85 млн.

Нагадаємо, у фінальному матчі US Open Серена Вільямс поступилася Наомі Осаці з Японії.

Раніше, Наомі Осака перемогла у чвертьфіналі US Open українку Лесю Цуренко.

Джерело - AP.