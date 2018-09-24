Світоліна розповіла про головну ціль на сезон

Шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна планує вдало виступити на підсумковому турнірі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я все ще не пройшла кваліфікацію в Сінгапур на підсумковий турнір WTA. Для мене це основна мета",- говорить Еліна.

Також українка розповіла про турнір у китайському Ухані, в якому їй належить зіграти.

"Пам'ятаю свій перший півфінал в Ухані, коли турнір тут проводився вперше. Пам'ятаю те почуття, коли я не могла обіграти нікого з ТОП-10. Зараз все змінилося. Мені приємно сюди повернутися", - сказала Світоліна.

У першому раунді китуйського турніру Світоліна зіграє проти білоруски Арини Соболенко.

Перша ракетка України готується до цього турніру під керівництвом свого нового тренера Ніка Савіано, з яким вона почала працювати після US Open.

А Цуренко поборетьсяч за вихід у підсумковий турнір WTA.

Джерело - Чемпіон.