Світоліна розповіла про головну ціль на сезон

Шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна планує вдало виступити на підсумковому турнірі.
Про це розповіла сама тенісистка.
"Я все ще не пройшла кваліфікацію в Сінгапур на підсумковий турнір WTA. Для мене це основна мета",- говорить Еліна.
Також українка розповіла про турнір у китайському Ухані, в якому їй належить зіграти.
"Пам'ятаю свій перший півфінал в Ухані, коли турнір тут проводився вперше. Пам'ятаю те почуття, коли я не могла обіграти нікого з ТОП-10. Зараз все змінилося. Мені приємно сюди повернутися", - сказала Світоліна.
У першому раунді китуйського турніру Світоліна зіграє проти білоруски Арини Соболенко.
Перша ракетка України готується до цього турніру під керівництвом свого нового тренера Ніка Савіано, з яким вона почала працювати після US Open.
А Цуренко поборетьсяч за вихід у підсумковий турнір WTA.
Джерело - Чемпіон.