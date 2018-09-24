Світоліна отримала суперницю на турнірі в Китаї

Білоруська тенісистка Арина Соболенко перемогла Карлу Суарес Наварро з рахунком 2:1 в першому раунді турніру WTA Premier в Ухані і стала суперницею Еліни Світоліної в другому раунді.

Світоліна отримала шостий номер посіву і пропускала перший раунд. Перша ракетка України готується до цього турніру під керівництвом свого нового тренера Ніка Савіано, з яким вона почала працювати після US Open.

Еліна Світоліна і Арина Соболенко зіграють 25 вересня о 6:00.

Нагадаємо, Цуренко і Світоліна зіграють на турнірі в Ухані.

А Цуренко поборетьсяч за вихід у підсумковий турнір WTA.

Джерело - Чемпіон.