Світоліна отримала суперницю на турнірі в Китаї

Білоруська тенісистка Арина Соболенко перемогла Карлу Суарес Наварро з рахунком 2:1 в першому раунді турніру WTA Premier в Ухані і стала суперницею Еліни Світоліної в другому раунді.
Світоліна отримала шостий номер посіву і пропускала перший раунд. Перша ракетка України готується до цього турніру під керівництвом свого нового тренера Ніка Савіано, з яким вона почала працювати після US Open.
Еліна Світоліна і Арина Соболенко зіграють 25 вересня о 6:00.
Нагадаємо, Цуренко і Світоліна зіграють на турнірі в Ухані.
А Цуренко поборетьсяч за вихід у підсумковий турнір WTA.
Джерело - Чемпіон.