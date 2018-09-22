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Світоліна і Цуренко виступлять на турнірі серії WTA Premier 5 у Китаї

Сьогодні 09:30 249 0
Світоліна і Цуренко виступлять на турнірі серії WTA Premier 5 у Китаї

Лідери українського тенісу Еліна Світоліна та Леся Цуренко виступлять на турнірі Wuhan Open - WTA Premier 5.

Еліна Світоліна отримала шостий номер посіву і пропустить перше коло. Свій стартовий матч українка проведе з переможницею зустрічі між Аріной Соболенко (№20) з Білорусі та іспанкою Карлою Суарес-Наварро (№22).

Світоліна вчетверте зіграє на Wuhan Open. 2014-го вона показала тут свій кращий результат, коли дійшла до півфіналу, поступившись майбутній чемпіонці Петрі Квітовій.

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Леся Цуренко (№26) також потрапила у верхню частину основної сітки і в першому колі зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіной (№13), посіяної в Ухані під тринадцятим номером.

Відзначимо, що Цуренко втретє виступить на змаганнях у Китаї. 2015-го українка зазнала поразки в стартовому матчі, а минулого сезону дійшла до другого кола.

Нагадаємо, Цуренко може виступити на підсумковому турнірі WTA.

А Світоліна розпочала роботу з новим тренером.

Джерело - Чемпіон.

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