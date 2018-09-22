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Завацька пробилася у півфінал турніру в Франції

Сьогодні 11:11 342 0
Завацька пробилася у півфінал турніру в Франції

18-річна Катаріна Завацька пробилася до півфіналу турніру ITF з призовим фондом 60 тисяч доларів у французькому Сен-Мало.

У чвертьфіналі українка обіграла дев'яту сіяну Катінку фон Дайхманн з Ліхтенштейну з рахунком 7:6 (5), 2:6, 6:4.

Матч тривав 2 години і 13 хвилин. За цей час тенісистки не виконали жодної подачі на виліт, але Дайхманн зробила 6 подвійних помилок проти 5 у Завацької. Також українка реалізувала 7 брейк-пойнтів, а представниця Ліхтенштейну - 8.

Таким чином, Завацька взяла реванш за поразку в фіналі 25-тисячника в німецькому Вісбадені в кінці квітня. У півфіналі українка зустрінеться з восьмою сіяною парагвайки Веронікою Сепеда-Ройг.

Нагадаємо, Світоліна і Цуренко зіграють на турнірі в Китаї.

А Цуренко ще й може потрапити на підсумковий турнір WTA.

Джерело - Чемпіон.

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