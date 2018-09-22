Світоліна зіграла в теніс на воді. ВІДЕО

Українська тенісистка Еліна Світоліна вправно грає не лише на кортах, а й на воді.

Перед останнім турніром серії WTA Premier 5 в Ухані спортсменка зіграла з екс-другою ракеткою світу на корті, розташованому на Східному озері.

Як це було — дивіться у відео.

#LIVE: An entertaining tennis game on a lake between two-time Grand Slam winner Li Na and @ElinaSvitolina, in Wuhan… https://t.co/C6f98sQ2mG — Xinhua Sports (@XHSports) 22 вересня 2018 р.

Нагадаємо, Цуренко і Світоліна зіграють на турнірі в Ухані.

А Цуренко поборетьсяч за вихід у підсумковий турнір WTA.

Джерело - Чемпіон.