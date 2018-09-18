Козлова вдало стартувала на турнірі в Китаї

Українська тенісистка Катерина Козлова успішно розпочала виступ на хардовому турнірі WTA International із призовим фондом $250 тис, який проходить у китайському Гуанчжоу.
У першому колі змагань Guangzhou Open Козлова перемогла Лу Цияцзин з рахунком 6:0, 7:6.
Тенісистки провели на корті трохи більше 1,5 години.
У другому колі турніру в Гуанчжоу на Козлову чекає поєдинок проти Дженніфер Брейді з США.
Guangzhou Open - WTA International
Гуанчжоу, Китай
Хард
Призовий фонд $250,000
Катерина Козлова - Лу Цзяцзин 6:0, 7:6.
Нагадаємо, Надія Кіченок вилетіла із турніру в Японії.
Натомість юна українка здобула першу перемогу в сезоні.
Джерело - Чемпіон.