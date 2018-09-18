Козлова вдало стартувала на турнірі в Китаї

Українська тенісистка Катерина Козлова успішно розпочала виступ на хардовому турнірі WTA International із призовим фондом $250 тис, який проходить у китайському Гуанчжоу.

У першому колі змагань Guangzhou Open Козлова перемогла Лу Цияцзин з рахунком 6:0, 7:6.

Тенісистки провели на корті трохи більше 1,5 години.

У другому колі турніру в Гуанчжоу на Козлову чекає поєдинок проти Дженніфер Брейді з США.

Guangzhou Open - WTA International

Гуанчжоу, Китай

Хард

Призовий фонд $250,000

Катерина Козлова - Лу Цзяцзин 6:0, 7:6.

Нагадаємо, Надія Кіченок вилетіла із турніру в Японії.

Натомість юна українка здобула першу перемогу в сезоні.

Джерело - Чемпіон.