Молода українська тенісистка вдруге цього року побореться за путівку в фінал

У чвертьфінальному матчі турніру з призовим фондом 15 тисяч доларів перша сіяна українка Марина Чернишова пройшла до наступного етапу.

Зі своєю суперницею казашкою Дариною Детковською українка впоралася за 1 годину 45 хвилин — 7:5, 6:3.

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У півфіналі Чернишова зустрінеться з Марією Шушаріною з Росії. Вона потрапила в основну сітку через кваліфікацію. Росіянка у своєму матчі перемогла співвітчизницю Владу Коваль, посіяну під четвертим номером.

Шимкент, Казахстан

ITF

Чвертьфінал, одиночний розряд

Призовий фонд — 15 000 $

Марина Чернишова — Дарина Детковська 7:5, 6:3

Нагадаємо, минулого тижня харків'янка стала переможницею аналогічного турніру в Алмати.

Джерело - Чемпіон.