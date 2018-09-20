Молода українська тенісистка вдруге цього року побореться за путівку в фінал

У чвертьфінальному матчі турніру з призовим фондом 15 тисяч доларів перша сіяна українка Марина Чернишова пройшла до наступного етапу.
Зі своєю суперницею казашкою Дариною Детковською українка впоралася за 1 годину 45 хвилин — 7:5, 6:3.
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У півфіналі Чернишова зустрінеться з Марією Шушаріною з Росії. Вона потрапила в основну сітку через кваліфікацію. Росіянка у своєму матчі перемогла співвітчизницю Владу Коваль, посіяну під четвертим номером.
Шимкент, Казахстан
ITF
Чвертьфінал, одиночний розряд
Призовий фонд — 15 000 $
Марина Чернишова — Дарина Детковська 7:5, 6:3
Нагадаємо, минулого тижня харків'янка стала переможницею аналогічного турніру в Алмати.
Джерело - Чемпіон.