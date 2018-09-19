Козлова побореться за півфінал на турнірі в Китаї

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у чвертьфінал турніру в Гуанчжоу.

У другому колі змагань суперниця Козлової американка Дженніфер Брейді не вийшла на корт через травму. Зазначимо, що в єдиному матчі цього сезону між Козловою і Брейді перемогу святкувала саме американка.

У чвертьфіналі суперницею українки стане Юлія Путінцева. Представниця Казахстану в двох сетах обіграла німкеню Сабіну Лісіцкі.

Guangzhou Open - WTA International

Гуанчжоу, Китай

Хард

Призовий фонд $250,000

Катерина Козлова – Дженніфер Брейді (технічна перемога Козлової)

Нагадаємо, що у першому колі змагань у двох сетах Катерина Козлова дотиснула господарку кортів.

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Джерело - Чемпіон.