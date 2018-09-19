Козлова побореться за півфінал на турнірі в Китаї

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у чвертьфінал турніру в Гуанчжоу.
У другому колі змагань суперниця Козлової американка Дженніфер Брейді не вийшла на корт через травму. Зазначимо, що в єдиному матчі цього сезону між Козловою і Брейді перемогу святкувала саме американка.
У чвертьфіналі суперницею українки стане Юлія Путінцева. Представниця Казахстану в двох сетах обіграла німкеню Сабіну Лісіцкі.
Guangzhou Open - WTA International
Гуанчжоу, Китай
Хард
Призовий фонд $250,000
Катерина Козлова – Дженніфер Брейді (технічна перемога Козлової)
Нагадаємо, що у першому колі змагань у двох сетах Катерина Козлова дотиснула господарку кортів.
Читайте також: В оновленому рейтингу WTA двоє українок оновивли власні рекорди.
Джерело - Чемпіон.