Юна українка тренується з легендарним тенісистом

Юна українська тенісистка Марта Костюк тренується з легендарним хорватським тенісистом Іваном Любичичем.

Про це стало відомо з фото Марти в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Marta and Ljubo in Da House🤙🏼👋🏻 Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) 15 Сен 2018 в 2:19 PDT

За свою кар'єру Лубичич вигравав 10 турнірів ATP, був 3 ракеткою світу, а також вигравав Кубок Девіса у складі збірної Хорватії.

Нагадаємо, Костюк оновила особистий рекорд в рейтингу WTA.

Джерело - champion.com.ua.

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