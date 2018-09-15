Юна українка тренується з легендарним тенісистом

Юна українська тенісистка Марта Костюк тренується з легендарним хорватським тенісистом Іваном Любичичем.
Про це стало відомо з фото Марти в Instagram.
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За свою кар'єру Лубичич вигравав 10 турнірів ATP, був 3 ракеткою світу, а також вигравав Кубок Девіса у складі збірної Хорватії.
Нагадаємо, Костюк оновила особистий рекорд в рейтингу WTA.
Джерело - champion.com.ua.
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