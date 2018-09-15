Стаховський і Молчанов виводять Україну вперед у Кубку Девіса

Стартував другий день матчевої зустрічі Кубка Девіса між Україною та Португалією. Першими на корт вийшли пари. Український дует Сергій Стаховський і Сергій Молчанов протистояли Гаштану Еліашу і Жуану Соузі.

У ході першого сету українці вели 4-0. Суперникам вдалося скоротити відрив. Проте перевагу в один брейк нашим тенісистам вдалося зберегти. У другій партії Стаховський і Молчанов першими зробили брейк (3-2), однак потім чотири гейми поспіль пішли в актив португальців.

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На старті вирішальної партії українці зрівняли рахунок з 0-40, але з четвертого брейкпойнт свою подачу упустили. Соуза і Еліаш вели 5-3, відігравши брейкпойнт у восьмому геймі. При цьому до матчболів так і не дійшли. Стаховський і Молчанов виконали брейк, коли португальці подавали на матч (5-5). У підсумку гра перейшла на тайбрейк, де сильнішими виявилися українці.

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На четверту гру матчевого протистояння Україна - Португалія заявлені лідери своїх збірних: Сергій Стаховський і Жуан Соуза.

Нагадаємо, Стаховський приніс і перше очко українській команді.

Джерело - Чемпіон.