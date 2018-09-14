Стаховський обіграв португальця в матчі кубка Девіса

Український тенісист Сергій Стаховський легко здолав португальця Педру Соузу в другому матчі Кубка Девіса 6:3, 6:2.
Українець віддав суперникові лише п'ять геймів. Гра тривала трохи більше години. Стаховський зробив один ейс, допустив дві подвійні помилки і реалізував чотири брейк-поінт.
Таким чином, Сергій зрівняв рахунок в серії (1-1). Нагадаємо, Ілля Марченко програв Жоау Соуза в першій зустрічі.
Кубок Девіса
Перша група
Плей-офф
Буча, Україна
Хард
Україна — Португалія 1:1
Ілля Марченко - Педро Соуза 6:3, 6:2.
Нагадаємо, графік матчу Кубка Девіса можна переглянути на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.