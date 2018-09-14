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Стаховський обіграв португальця в матчі кубка Девіса

Сьогодні 16:42 235 0
Стаховський обіграв португальця в матчі кубка Девіса

Український тенісист Сергій Стаховський легко здолав португальця Педру Соузу в другому матчі Кубка Девіса 6:3, 6:2.

Українець віддав суперникові лише п'ять геймів. Гра тривала трохи більше години. Стаховський зробив один ейс, допустив дві подвійні помилки і реалізував чотири брейк-поінт.

Таким чином, Сергій зрівняв рахунок в серії (1-1). Нагадаємо, Ілля Марченко програв Жоау Соуза в першій зустрічі.

Кубок Девіса

Перша група

Плей-офф

Буча, Україна

Хард

Україна — Португалія 1:1

Ілля Марченко - Педро Соуза 6:3, 6:2.

Нагадаємо, графік матчу Кубка Девіса можна переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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