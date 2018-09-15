Українець Манафов вийшов у фінал парного челенджера у Туреччині

Владислав Манафов вийшов у фінал парних змагань на челленджері в Туреччині.

Другі сіяні українець Владислав Манафов і представник Казахстану Тимур Хабібулін здобули перемогу в півфіналі проти дуету з Франції Елліота Беншері/Корентена Муті — 6:1, 7:6 (6).

Читайте також: Де дивитися матч Кубка Девіса Україна — Португалія.

На тайбрейку другого сету Манафов і Хабібулін відіграли сетбол і в підсумку за 62 хвилини оформили путівку в фінал.

Нагадаємо, цього року Владислав Манафов і Тимур Хабібулін разом виграли парний титул на челленджері в Карші (Узбекистан).

Тим часом Марченко програв португальцю в матчі Кубка Девіса.

А Стаховський зумів без проблем зрівняти рахунок в грі.

Джерело - Чемпіон.