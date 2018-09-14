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Україна - Португалія: Марченко з травмою плеча програв першій ракетці португальців

Сьогодні 14:40 304 0
Україна - Португалія: Марченко з травмою плеча програв першій ракетці португальців
Фото: ВТУ

Стартувала матчева зустріч між Україною та Португалією на Кубку Девіса. Відкрили змагальний день друга ракетка української команди Ілля Марченко та перша ракетка Португалії Жуан Соуза.

Тенісисти раніше грали один з одним два рази і в обох зустрічах сильнішим був українець. Але цього разу португалець зумів узяти реванш.

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У затяжному першому геймі перемогу все ж святкував наш співвітчизник. На початку другого сету українець заробив брейк, але вийти вперед зі старту не зумів. З рахунку 2-2 Соуза виграв чотири гейми поспіль, виконавши два брейка, і тим самим звів матч у вирішальну третю партію. Де українець спробував нав'язати боротьбу супернику навіть попри пошкодження плеча. Але звести до перемоги так і не зумів.

У другому матчі дня зустрінуться Сергій Стаховський і Педро Соуза.

Кубок Девіса

Перша група

Плей-офф

Буча, Україна

Хард

Україна — Португалія 0:1

День 1

Ілля Марченко - Жуан Соуза 6:4, 2:6, 3:6

Нагадаємо, графік матчу Кубка Девіса можна переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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