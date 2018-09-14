Україна - Португалія: Марченко з травмою плеча програв першій ракетці португальців

Стартувала матчева зустріч між Україною та Португалією на Кубку Девіса. Відкрили змагальний день друга ракетка української команди Ілля Марченко та перша ракетка Португалії Жуан Соуза.

Тенісисти раніше грали один з одним два рази і в обох зустрічах сильнішим був українець. Але цього разу португалець зумів узяти реванш.

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У затяжному першому геймі перемогу все ж святкував наш співвітчизник. На початку другого сету українець заробив брейк, але вийти вперед зі старту не зумів. З рахунку 2-2 Соуза виграв чотири гейми поспіль, виконавши два брейка, і тим самим звів матч у вирішальну третю партію. Де українець спробував нав'язати боротьбу супернику навіть попри пошкодження плеча. Але звести до перемоги так і не зумів.

У другому матчі дня зустрінуться Сергій Стаховський і Педро Соуза.

Кубок Девіса

Перша група

Плей-офф

Буча, Україна

Хард

Україна — Португалія 0:1

День 1

Ілля Марченко - Жуан Соуза 6:4, 2:6, 3:6

Нагадаємо, графік матчу Кубка Девіса можна переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.