Козлова в Хіросімі програла чинній чемпіонці турніру

Українська тенісистка Катерина Козлова зупинилася у другому колі турніру серії WTA International в японській Хіросімі.

Українка в трьох сетах програла чинній чемпіонці змагань Заріні Діяс з Казахстану. Матч тривав 2 години 36 хвилин і закінчився з рахунком 7:6, 2:6, 7:5 на користь представниці Казахстану.

Відзначимо, що минулого тижня на турнірі в Чикаго Козлова також програла казахстанській тенісистці в трьох сетах. Спортсменки чотири рази зустрічалися в рамках WTA, і лише одного разу українка зуміла завершити поєдинок перемогою.

Нагадаємо, що в оновленому світовому рейтингу Катерина просіла відразу на 36 позицій і випала з топ-100.

Japan Women's Open

Хіросіма, Японія

Призовий фонд $ 250,000

Заріна Діяс - Катерина Козлова 7:6, 2:6, 7:5

Нагадаємо, Козлова програла на турнірі в Чикаго.

Чотири українки потрапили до топ-100 рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.