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Вільямс хоче ще дітей

Сьогодні 19:17 153 0
Вільямс хоче ще дітей
Серена Вільямс

Американська тенісистка Серена Вільямс заявила про намір народити ще кілька дітей в найближчі роки.

Про це повідомляє Сегодня.

"Звісно, я думала про те, що Олімпії потрібна сестра або брат. Зараз рано про це думати - я хочу продовжувати грати в теніс і насолоджуватися часом з Олімпією, але колись це безперечно станеться. Коли? Коли побажає бог. Думаю, все відбудеться в потрібний момент - в майбутньому у мене буде багато вільного часу.

Дотримуюся думки про те, що діти, якщо їх декілька, повинні бути приблизно одного віку ", - цитує Серену Tennis World USA.

Нагадаємо, Серена розгромила сестру в сімейному дербі Вільямс на US Open.

Також, Вільямс не зіграє в Монреалі.

 

Джерело - Сегодня.

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