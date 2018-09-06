Вільямс хоче ще дітей

Американська тенісистка Серена Вільямс заявила про намір народити ще кілька дітей в найближчі роки.

Про це повідомляє Сегодня.

"Звісно, я думала про те, що Олімпії потрібна сестра або брат. Зараз рано про це думати - я хочу продовжувати грати в теніс і насолоджуватися часом з Олімпією, але колись це безперечно станеться. Коли? Коли побажає бог. Думаю, все відбудеться в потрібний момент - в майбутньому у мене буде багато вільного часу.

Дотримуюся думки про те, що діти, якщо їх декілька, повинні бути приблизно одного віку ", - цитує Серену Tennis World USA.